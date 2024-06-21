Известны имена всех кандидатов на пост губернатора Югры

В Ханты-Мансийске на заседании президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» обсудили кандидатуры на должность губернатора Югры. В мероприятии приняли участие известные политические и общественные деятели, включая Ивана Квитку, депутата Государственной думы РФ и руководителя Уральского Межрегионального Координационного совета Партии, а также временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука.

На заседании были подняты важные вопросы, касающиеся предстоящего выбора главы региона. Согласно текущему законодательству, каждая парламентская партия имеет право представить по три кандидатуры на рассмотрение губернатору Тюменской области до 9 июля 2024 года. Затем, из пяти предложенных кандидатур, до 29 июля будут отобраны три, которые будут представлены президенту Владимиру Путину. Именно президент направит их в Думу автономного округа, где окончательный выбор губернатора состоится в единый день голосования 8 сентября.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии и член президиума Николай Заболотнев сообщил, что на заседании было единогласно поддержано предложение Президента Путина о выдвижении Руслана Кухарука как кандидата на пост губернатора. Также, в результате открытого голосования, были выбраны еще две кандидатуры: «Члены президиума регионального политсовета путем открытого голосования определили ещё две кандидатуры – секретаря регионального отделения партии, председателя Думы Югры Бориса Хохрякова и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, члена президиума Регионального политического совета партии Александра Новьюхова для внесения предложений губернатору Тюменской области по назначению на должность высшего должностного лица автономного округа».

Руслан Кухарук, выражая благодарность за поддержку, подчеркнул роль партии «Единая Россия» в объединении усилий для реализации народных инициатив и создания комфортных условий для жизни жителей. «Мы понимаем, что сегодня без поддержки людей невозможно реализовать ни одной инициативы. Ориентир, который взяла для себя партия в качестве основного, – это желания людей, создание комфортных условий для жизни. Это приоритет всех наших государственных интересов. Народная программа, которая была сформирована по предложениям граждан во многом является основой для формирования федеральных проектов, региональных и муниципальных программ», – сказал Руслан Кухарук.