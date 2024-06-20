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​IT-компании со всей страны презентовали свои разработки в Ханты-Мансийске

На IT-форуме в Югре проходит выставка «Цифровые технологии для всех»

​IT-компании со всей страны презентовали свои разработки в Ханты-Мансийске
Фото admhmao.ru

На полях XV Международного IT-форума в Ханты-Мансийске проходит выставка «Цифровые технологии для всех». Мероприятие объединило ведущих специалистов в области информационных технологий и представителей федеральных и иностранных министерств, а также дипломатических миссий. Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук вместе с другими высокопоставленными гостями, ознакомился с последними разработками в сфере IT.

Выставка стала платформой для демонстрации новинок и обсуждения будущего цифровой индустрии. На выставке презентовано более 80 компаний, включая новых участников из разных регионов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие. Особенное внимание привлекла разработка нейроассистента и цифрового помощника в области информационной безопасности, представленные правительством автономного округа.

На стенде «Ростелекома» была продемонстрирована интеллектуальная транспортная система, включая умные светофоры с детекторами движения, которые уже показали свою эффективность в Ханты-Мансийске. Руслан Кухарук предложил расширить применение этой технологии на другие крупные города региона.

Югорская компания «Комтек» из Нижневартовска представила новшества для медицинской сферы, а мастерская талантов «Сибириус» продемонстрировала разработки в области робототехники и беспилотных систем. Директор мастерской Анна Шишкина подчеркнула, что учреждение активно работает в пяти городах округа и способствует развитию дополнительного образования детей.

Выставка также стала местом для презентации «Лаборатории безопасности», мобильной площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина.


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Сегодня в 20:06, просмотров: 160, комментариев: 0
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