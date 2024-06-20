Две компании в ХМАО оштрафуют за завышение цен на бензин

Накануне в ХМАО выявили завышение цен на топливо у двух компаний. Как оказалось, ООО «Юганскнефтепродукт» и ООО «Нефтепродуктсервис» единовременно повысили цены на АИ-92, АИ-95 и дизтопливо на АЗС без особых причин, сообщает ФАС.

«УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу установило, что ООО «Юганскнефтепродукт» и ООО «Нефтепродуктсервис» единовременно повысили и в течение нескольких месяцев поддерживали цены на АИ-92, АИ-95 и дизтопливо на АЗС в нескольких муниципалитетах при отсутствии экономических обоснований», — говорится в сообщении.

На данный момент компаниям назначен штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов остается под контролем ФАС России.