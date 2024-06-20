Более 1,1 тысячи приусадебных участков затопило в ХМАО

В ХМАО из-за паводка затопило более 1,1 тыс. приусадебных участков, 125 дачных и 9 жилых домов. По данным регионального МЧС, пострадавшие земли и постройки находятся в городах Нижневартовск, Лангепас, Мегион, а также в поселках Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино и Соснино Нижневартовского района.

«На реке Обь в СОТ города Нижневартовск подтоплено 494 приусадебных участка (за сутки +81 участок) и имеется 4 перелива через проезжую часть. На протоках Лангепас и Каюковская в СНТ города Лангепас подтоплено 218 приусадебных участков (за сутки +22 участка)», — говорится на сайте регионального МЧС.

Ожидается, что в ближайшее время вода начнет отступать в реках Ляпин, Большой Юган и Северная Сосьва, пишет «Вестник Сургутского района». В остальных водоемах возможен небольшой рост уровня воды до +5 сантиметров.