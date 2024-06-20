В Нефтеюганске задержали подозреваемого в вымогательстве

В Нефтеюганске полицейские задержали 29-летнего жителя Пойковского, подозреваемого в вымогательстве денег. На мужчину завели уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

С заявлением в полицию обратился 22-летний житель Нефтеюганска. Он сообщил, что у дома в 1 микрорайоне неизвестный мужчина вымогал у него 40 тысяч рублей, угрожая насилием. Мужчина отдал требуемую сумму злоумышленнику.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 29-летний житель Пойковского, ранее судимый за кражу, разбой и неправомерное завладение автомобилем с применением насилия», - отметили в полиции.

Для подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.