Ни один университет Югры не вошел в сотню лучших вузов России

В 2024 году ни один университет из ХМАО не вошел в ТОП-100 лучших вузов России по версии агентства RAEX. В лидерах рейтинга оказались Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Московский физико-технический институт.

В десятку также вошли СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГИМО МИД России, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. На девятом месте разместился Национальный исследовательский Томский Политехнический университет, на десятом - РАНХиГС.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При его составлении оцениваются качество образования в вузах (вес 50%), востребованность работодателями выпускников (вес 30%), уровень научно-исследовательской деятельности (вес 20%). Всего в рейтинге используется 43 показателя, отмечает ТАСС.