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На трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» произошло массовое ДТП с пострадавшими

​Пять человек пострадали в ДТП в Ханты-Мансийском районе

На трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» произошло массовое ДТП с пострадавшими
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 19 июня, на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» 34-летний водитель выехал на полосу встречного движения и спровоцировал массовую аварию. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 17:40 на 880 км + 600 м автодороги «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск», 34-летний водитель «Greatwall», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, допустил касательное столкновение с транспортным средством «Камаз», после чего столкнулся с автомобилем «Derways», движущимся во встречном направлении», − говорится в сообщении.

Водители трех авто, а также 46-летний пассажир «Greatwall» и 37-летний пассажир «Derways» получили травмы.

За сутки в ХМАО зарегистрировали пять ДТП, в которых девять человек получили травмы.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 156, комментариев: 0
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