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​Доходы бюджета Югры выросли на 27 миллиардов рублей. На что потратят

Врио губернатора Югры скорректировал бюджет округа

​Доходы бюджета Югры выросли на 27 миллиардов рублей. На что потратят
Фото admhmao.ru

На заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук, были одобрены изменения в региональный бюджет на 2024 год. Эти изменения направлены на увеличение финансирования ключевых областей, включая образование, здравоохранение и строительство.

Согласно заместителю губернатора, директору департамента финансов Вере Дюдиной, благодаря внеплановым доходам план доходов бюджета на следующий год увеличивается на 27,8 млрд рублей. «С учетом изменений уточненный план по доходам бюджета Югры на 2024 год составит 375,6 млрд рублей, на 2025 год - 347,5 млрд рублей, на 2026 год - 348,8 млрд рублей», – сказала Вера Дюдина. Эти средства позволят значительно расширить финансирование множества государственных программ, особенно в сферах, касающихся социального благополучия и развития инфраструктуры.

Около четырех миллиардов рублей будет выделено на улучшение условий в системе здравоохранения, включая модернизацию первичного звена и приобретение нового медицинского оборудования. В рамках программы по развитию образования предусмотрено увеличение ассигнований на 4,4 миллиарда рублей, которые пойдут на предоставление грантов образовательным организациям и компенсацию стоимости платного обучения.

На 5,7 млрд рублей увеличится госпрограмма «Социальное и демографическое развитие». На эти деньги будут создаваться семейные МФЦ, также средства пойдут на социальную поддержку нуждающихся югорчан. Еще более миллиарда рублей выделено на развитие промышленности – из них 800 млн отправятся на инфраструктурную подготовку промплощадки в Нягани.

В сфере экологии планируется выделить дополнительные средства на проект Экотехнопарка и другие меры по улучшению состояния окружающей среды. Также значительные средства будут направлены на развитие культуры, спорта и создание новой транспортной инфраструктуры.

«Бюджет округа остается социально ориентированным, предусматривает выполнение всех обязательств перед жителями. Также важно, что бюджет является и бюджетом развития, мы продолжим реализацию крупных инфраструктурных проектов», – резюмировал принятые решения Руслан Кухарук.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 99, комментариев: 0
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