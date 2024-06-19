В Югре в 15-й раз проходит международный IT-форум

В Ханты-Мансийске прошло открытие XV Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, организованное правительством Югры. Этот форум, который проводится с 2008 года, является значимой площадкой для обмена мнениями и опытом в сфере цифровой экономики. В этом году он особенно значим, так как проходит в рамках председательства России в БРИКС.

Тема форума этого года – «Доверие в цифровом мире». Приветствие участникам и организаторам направил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который подчеркнул важность создания универсальных мер доверия в информационном пространстве, включая создание межправительственного реестра контактных пунктов. Лавров выразил уверенность, что форум внесет вклад в международное сотрудничество в области цифровизации.

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук также отметили важность форума для развития IT-сферы в России и за её пределами. Особое внимание было уделено значению международного сотрудничества и обмена опытом в условиях цифровой трансформации.

В программе форума запланировано более 50 мероприятий, включая международные конференции, панельные дискуссии и круглые столы. Обсуждения коснутся применения новейших технологий в экономике, социальной сфере и образовании, а также вопросов кибербезопасности и импортозамещения.

Первый заместитель цифрового развития Кыргызской республики Жумамудун Жумалиев подчеркнул важность развития цифровых технологий для решения глобальных проблем и улучшения качества жизни.

В рамках форума также функционирует выставка «Цифровые технологии для всех», где представлены последние разработки в сфере ИТ. Это мероприятие предоставляет уникальную возможность для создания новых деловых контактов и обсуждения перспектив развития цифровой индустрии.

«Убежден, что конструктивный диалог и совместные усилия помогут нам найти решения для стоящих перед нами вызовов. Мы должны работать вместе, чтобы преодолеть цифровой разрыв, обеспечить кибербезопасность и создать справедливые правила игры в цифровом пространстве. Югра готова быть надежным партнером в этом процессе», – отметил Руслан Кухарук.