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​Нижневартовская окружная клиническая больница полностью укомплектована передовым оборудованием

Все необходимое медицинское оборудование для новой больницы Нижневартовска закуплено

​Нижневартовская окружная клиническая больница полностью укомплектована передовым оборудованием
Фото admhmao.ru

Строительство окружной клинической больницы в Нижневартовске находится на особом контроле врио губернатора Югры Руслана Кухарука с первых дней работы в этой должности. В ходе визита в столицу Самотлора он также провел специальные совещания на эту тему.

Сейчас большая часть здания больницы уже функционирует, предоставляя медицинские услуги горожанам. Например, инфекционное отделение, начавшее работу в июне 2020 года как ковидный госпиталь, и другие блоки, открытые в июне 2021 года. Особенно значимым является реабилитационное отделение, которое также начало работать в новом корпусе.

Руслан Кухарук особо отметил уровень оснащенности медицинским оборудованием и наличие квалифицированного персонала, что позволяет готовиться к полноценному открытию двух блоков – «А» и «Б» – до сентября текущего года. Главврач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов уточнил, что в блоке А расположены операционные, процедурные кабинеты и отделения реанимации, оборудованные 24 операционными модулями, что делает его «сердцем» больницы.

Заместитель губернатора Ольга Литова уточнила, что до 21 июня должны быть завершены все профилактические работы по устранению замечаний. Азат Ислаев, другой заместитель губернатора, добавил, что был составлен план действий, чтобы уложиться в полуторамесячный срок, учитывая предыдущую проверку, которая выявила 80 замечаний.

Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский подчеркнул, что больница оборудована самыми современными медицинскими устройствами, доступными в России и за рубежом, включая три компьютерных томографа, два магнитно-резонансных томографа и множество другого критически важного оборудования. В настоящее время в уже функционирующих корпусах ежедневно обслуживаются от 250 до 300 пациентов, и планируется значительное увеличение объема оказываемых услуг.

Нижневартовская окружная клиническая больница обещает стать важным медицинским центром для жителей Нижневартовска и окрестных территорий, значительно повысив доступность и качество медицинских услуг в регионе.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 110, комментариев: 0
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