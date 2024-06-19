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В Югре затопило свыше тысячи дачных участков

1 072 приусадебных участка затопило в ХМАО

В Югре затопило свыше тысячи дачных участков
Фото: телеграм-канал "МЧС Югры"

В ХМАО на 19 июня затопило 1 072 приусадебных участка, 115 дачных домов и 12 жилых, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«На территории автономного округа затоплено 1 072 приусадебных участка, 115 дачных домов и 12 жилых домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района», - говорится в сообщении.

Сильнее всего от паводка пострадали Нижневартовск, Лангепас, Мегион и Саранпауль.

Пик половодья в ХМАО ожидается не раньше конца июня. Специалисты патрулируют затопленные территории. Для населения организовали доставку по заявкам продуктов питания и медикаментов. Организовано 65 пунктов временного размещения общей вместимостью 8 722 человека. Порядка 4 617 человек и 1 022 единицы техники задействованы для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 129, комментариев: 0
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