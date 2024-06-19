В Югры отметили большое скопление отходов на дачных кооперативах

В Югре с начала летнего сезона отметили значительное увеличение мусора в контейнерах дачных кооперативов. Для вывоза отходов привлекли дополнительную технику, сообщает пресс-служба АО «Югра-Экология».

«В Сургуте и Сургутском районе из 94 товариществ договор с регоператором заключен только у 47 юридических лиц. Остальные дачники обслуживаются через прямые договоры как физические лица. Как следствие, там, где договора с юридическим лицом нет, стоят только наши контейнеры. В начале дачного сезона контейнеров фактически не хватает», — прокомментировал исполнительный директор по обращению с ТКО АО «Югра-Экология» Виталий Якимчик.

По итогам прошлого года, дачники Сургута выбросили 147 тысяч кубометров отходов, а всего по округу — 300 тысяч.

«Учитывая то, что кооперативы в среднем обеспечивают одним контейнером объемом восемь кубометров три-четыре товарищества, контролировать наполненность таких площадок, имеющих общий доступ, сложно. Даже при оперативной регулярной очистке контейнера, в любой момент может подъехать малотоннажный грузовик и выгрузить мусор с какой-нибудь стройки, что является недопустимым, так как строительные отходы не относятся к крупногабаритным, их вывоз и утилизация должны производиться отдельно от ТКО», — добавили в сообщении.

Несмотря на федеральное законодательство, в контейнеры для ТКО складывают шины, ртутные лампы, листья, ветки, и даже кирпичи.

Для того, чтобы развить ответственных подход к обращению с отходами, региональный оператор по обращению с ТКО предоставил жителям возможность самостоятельно размещать строительный мусор на полигоне в пгт. Междуреченский в Кондинском районе. С начала 2024 года на полигоне образовалось 62,62 тонны строительного мусора от юридических лиц и 12,48 тонны — от физических лиц.