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​Главный дорожник ХМАО переходит на работу в правительство Алтая

Чиновник Антон Черников вернется работать в Республику Алтай

​Главный дорожник ХМАО переходит на работу в правительство Алтая
Фото: Антон Черников / t.me

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Антон Черников возвращается на работу в правительство Республики Алтай. Он займет пост зампредседателя республиканского правительства, сообщили URA.RU со ссылкой на источник в югорском политистеблишменте.

«В Ханты-Мансийск Черников переехал как раз из Алтая, где занимал должность министра регионального развития. Но после того, как врио губернатора был назначен Андрей Турчак, ему поступило предложение о повышении, и он решил вернуться на прежнее место работы», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Югре Антон Черников отработал лишь месяц.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 90, комментариев: 0
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