Авиакомпанию Utair оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг, сообщает телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле в аэропорту Нового Уренгоя. Сотрудники авиакомпании отказали одному из пассажиров в перелете в Тюмень из-за отсутствия посадочного места на борту. Оказалось, что билетов на рейс продали больше, чем было посадочных мест.

«По постановлению транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ) назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», - уточнили в пресс-службе ведомства.