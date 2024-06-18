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​Роспотребнадзор ХМАО рассказал югорчанам о пользе и вреде суши и роллов

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как влияют суши и роллы на организм человека

​Роспотребнадзор ХМАО рассказал югорчанам о пользе и вреде суши и роллов
Фото: Роспотребнадзор Югры

Потребление азиатской пищи в Югре не теряет своей популярности: все больше открывается ресторанов восточной кухни и растет ее ассортимент. Роспотребнадзор Югры опубликовал в своем телеграм-канале памятку с рекомендациями и противопоказаниями касательно употребления суши и роллов.

«Богаты микроэлементами и витаминами, необходимыми для здоровья», — отметили специалисты. Помимо этого, содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты способствуют улучшению здоровья сердца и мозга, а специи, такие как имбирь, помогают улучшить пищеварение и обладают антибактериальными свойствами.

Однако помимо пользы азиатское блюдо способно принести и вред организму. Например, высокое содержание соли в соевом соусе может негативно сказаться на давлении и почках. Мононатриевый глутамат (MSG) может вызывать головные боли и аллергические реакции. А избыток насыщенных жиров и сахара может нанести удар по здоровью.

Роспотребнадзор рекомендует ограничить потребление суши и роллов людям, страдающим сахарным диабетом, гастритом и другими заболеваниями ЖКТ.

Также при приготовлении стоит избегать испорченных продуктов, хранить суши в холодильнике не больше суток и заказывать у проверенных поставщиков.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 42, комментариев: 0
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