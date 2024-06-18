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​Олимпийского чемпиона из ХМАО Сергея Устюгова укусил клещ

Югорский чемпион по лыжным гонкам пропустил тренировку из-за укуса клеща

​Олимпийского чемпиона из ХМАО Сергея Устюгова укусил клещ
Фото и видео: Сергей Устюгов

На сборах в Сыктывкаре югорский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что его укусил клещ во время групповой тренировки, из-за чего ему пришлось покинуть трассу. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Ребята прошли всю подготовку без сбоев, но я, как обычно, то меня клещ укусил, пропустил одну тренировку, и сегодня не смог докатать 30 минут, появились неприятные ощущения в спине», – написал в публикации Устюгов.

Число пострадавших от укусов клещей в ХМАО уже приближается к полутора тысячам. Чтобы обезопасить себя от заражения, соблюдайте правила личной безопасности.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 126, комментариев: 0
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