Югорский чемпион по лыжным гонкам пропустил тренировку из-за укуса клеща

На сборах в Сыктывкаре югорский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что его укусил клещ во время групповой тренировки, из-за чего ему пришлось покинуть трассу. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Ребята прошли всю подготовку без сбоев, но я, как обычно, то меня клещ укусил, пропустил одну тренировку, и сегодня не смог докатать 30 минут, появились неприятные ощущения в спине», – написал в публикации Устюгов.

Число пострадавших от укусов клещей в ХМАО уже приближается к полутора тысячам. Чтобы обезопасить себя от заражения, соблюдайте правила личной безопасности.