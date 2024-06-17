Врио губернатора Югры побывал в столице Самотлора

В рамках продолжения рабочих поездок по муниципальным образованиям Югры, временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук встретился с управленческой командой администрации Нижневартовска, депутатами думы Югры и думы города, а также руководителями градообразующих предприятий.

На встрече Руслан Кухарук подчеркнул, что программа его работы во всех муниципалитетах составлена с учетом запросов местных жителей и включает обсуждение планов развития и решение проблемных вопросов. «Система мониторит на ежедневной основе проблемные точки, которые есть в муниципальных образованиях. Готовясь к этой встрече, смотрел комментарии и вопросы, которые поступают от жителей Югры. Используем абсолютно весь спектр возможных каналов коммуникаций, чтобы встреча была результативной», – отметил Руслан Кухарук.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко в своем докладе подчеркнул стабильное социально-экономическое развитие города, направленное на импортозамещение и внедрение новых технологий. Кощенко упомянул, что в Нижневартовске активно реализуются муниципальные и региональные программы, на которые в бюджете города предусмотрено около 2 млрд рублей. «По результатам мониторинга, проводимого Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации, Нижневартовск уверенно входит в топ-25 городов с высоким качеством жизни», — сообщил глава города.

В рейтинге муниципальных образований Югры Нижневартовск занял третье место по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Дмитрий Кощенко также отметил положительную демографическую ситуацию в городе: «Население города ежегодно прирастает. Уровень рождаемости в 1,6 раза превышает уровень смертности».

В числе основных планов на будущее — завершение строительства центра боевых искусств, многофункционального спортивного комплекса и других важных социальных объектов.

В ходе встречи обсуждалась проблематика жилищного строительства. Несмотря на значительные планы, фактический объем введенного в эксплуатацию жилья в прошлом году оказался значительно ниже ожиданий.

Особое внимание было уделено вопросам транспортного обслуживания. Генеральный директор компании «Домтрансавто» Евгений Старшинов рассказал о мерах, направленных на улучшение ситуации, включая индексацию выплат водителям и привлечение кадров из других регионов.

Руслан Кухарук подчеркнул, что трудоустройство водителей — важный аспект, требующий особого внимания. Завершая встречу, он выразил уверенность в продолжении диалога с жителями: «Вы открыто говорили о том, что пишут люди, и вам за это слова благодарности. А то, что мы услышим, то, что мы увидим в рамках наших рабочих объездов, наполнит все наши совместные планы на ближайшие годы, которые мы будем обязательно реализовывать».