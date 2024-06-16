Главный нейрохирург Югры стал лауреатом национальной премии «Призвание – 2024»

Руководитель нейрохирургического отделения Сургутской травматологической больницы Александр Богословский вошел в число лауреатов национальной медицинской премии «Призвание – 2024». Вместе с командой из 11 ведущих нейрохирургов России он был отмечен за разработку и успешную реализацию инновационного метода лечения сложных аневризм головного мозга, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Под руководством академика Владимира Крылова – главного нейрохирурга РФ – группа медиков из Москвы, Сургута, Краснодара, Перми, Воронежа и Южно-Сахалинска разработала и внедрила новый метод лечения сложных крупных и гигантских аневризм головного мозга», - сказано в сообщении.

Эффективность метода была доказана на практике и получила одобрение в ходе выполнения целого ряда подобных операций.

«Призвание» - совместный проект Первого канала и Минздрава РФ, в рамках которого лучшим врачам России ежегодно присуждается главная медицинская премия страны. По традиции церемония награждения проводится накануне Дня медицинского работника 16 июня.