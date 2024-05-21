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В каких городах и районах ХМАО пройдет экозабег

Югорчанам рассказали, где пройдет масштабный экозабег

В каких городах и районах ХМАО пройдет экозабег
Фото: телеграм-канал "Югра-Экология"

В ХМАО 25 мая пройдет эколого-спортивное мероприятие «Югра-экозабег». Жителям региона предлагают принять участие в акции и совместить приятное с полезным - пробежку и сбор мусора.

В АО «Югра-Экология» рассказали подробности, в каких городах и районах округа пройдет мероприятие.

География акции:

Ханты-Мансийск, территория Археопарка

Ханты-Мансийский район:

село Зенково

деревня Согом

деревня Ярки

деревня Шапша

село Цингалы

село Батово

поселок Луговской

село Елизарово

село Селиярово

Октябрьский район

Перегребное, от «Коммерческой аптеки» вдоль дороги до КСМУ - 4 и обратно

Малый Атлым

Шеркалы, ул. Мира (МБУК «КСК «Триумф») – Лесоучасток ул. Береговая, ул. Строителей, ул. Лесная

с. Каменное, ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Лесная

пгт. Приобье, ул. Крымская / ул. Югорская, ул. Строителей, ул. Лыжников

пгт.Талинка, ул. Спортивная - ул. Молодежная - ул. Благодатная - ул. Пушкина

п. Унъюган, территория поселения

пгт. Андра, микрорайон Набережный

Сургут

Сургутский район

Барсово, ул. Сосновый Бор, 35,

Барсово, в районе лыжной базы

Федоровский ул. Федорова 4 (территория карьера) ,

Федоровский территория вдоль дороги на дачи и гаражи

Ульт-Ягун ул. Зеленая «Кедропарк»

Лянтор мкр. 9, Парк «Хвойный»

Угут, район вертолетной площадки

Лангепас: территория пешеходной дорожки на СНТ «Рябинушка» и «Дорожник» вдоль берега протоки «Каюковская»

Когалым ул. Ленинградская - Прибалтийская

Кондинский район

пгт.Междуреченский мкр-н «Нефтянник» от магазина «Визит» до территории лыжной базы МБУ ДО СШОР по биатлону

Белоярский, оз.Школьное

Нижневартовск, оз. Комсомольское

Нижневартовский район:

пгт. Излучинск, берег реки Вах от ЖК «Лучистый» в сторону административного здания по ул. Набережной, 11

с. Покур, МКУ СДК «Сельский дом культуры»,

с. Покур, ул. Центральная, 76

д. Чехломей, с.п Ларьяк прилегающая к деревне территория леса (1 км на 50 м)

с. Корлики, с.п. Ларьяк территория вдоль взлетной полосы 800м на 20м

п. Ваховск, ул. Геологов

с. Охтеурье, с.п. Ваховск, ул. Школьная

п. Аган, от ул. Рыбников 23 до Рыбников д.3, ул. Бондаренко ФС, вдоль набережной р. Аган, ул. Советская до въездного знака п. Аган"

п. Зайцева Речка, от ул. Октябрьская д. 2 до ул. Октябрьская д. 2; от ул. Гагарина д.4 до ул. Гагарина д.8

д. Вата, ул. Береговая

пгт. Новоаганск, лесная зона по ул. Транспортная

Советский, городской парк культуры и отдыха

Нягань, городской парк

Югорск, парк по ул. Менделеева, парк Молодежный по ул. Газовиков

Нефтеюганск, мкр 2а (старт от олимпийских колец, расположенных на территории центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»)

Нефтеюганский район:

гп. Пойковский

сп. Куть-Ях

Салым

Лемпино

Березовский район:

Игрим Маршрут №1: старт площадь "Согласия" - ул. Губкина - у. Королева - ул. Кооперативная - ул. Промышленная - ул. Полевая - ул. Совхозная - финиш ул. Рябиновая.

Игрим Маршрут №2: старт площадь "Согласия" - ул. Губкина - ул. Строителей - ул. Кооперативная - ул. Советская - ул. Промышленная - ул. Совхозная - финиш ул. Рябиновая.

Радужный, ул. Новая – Экопарк 10 мкр.

Пыть-Ях, 3 микрорайон Кедровый лесопарка «Кедровый бор»

Мегион, старт от центрального входа физкультурно-оздоровительного комплекса «Ледовый Дворец» (ул.Победы, 22)

Покачи, маршрут от ул. Таёжная, 18 (здание старой администрации) до берега реки Ватьеган.


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Сегодня в 17:08, просмотров: 102, комментариев: 0
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