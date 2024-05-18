Экологический спринт: в Югре пройдет масштабный экозабег

В ХМАО в пятый раз пройдет эколого-спортивное мероприятие «Югра-экозабег». Югорчане выйдут на старт с мусорными пакетами 25 мая, сообщает телеграм-канал АО «Югра-Экология».

«Готовьте кроссовки – пакеты и перчатки дадут на старте. Наконец-то мы готовы рассказать вам о самом масштабном эколого-спортивном мероприятии «Югра-экозабег», которое пройдет 25 мая. Экозабег, в котором участники не просто бегут, но и по пути собирают мусор», - говорится в сообщении.

Впервые экозабег прошел в 2019 году в Ханты-Мансийске. Тогда 150 бегунов собрали 500 кг мусора. В 2023 году чисто побегали уже около 3000 человек из 45 поселений Югры. Итогом акции стали собранные 27,5 тонн мусора. Этой массой можно наполнить 2 грузовых ж/д вагона.

О географии нынешней акции и маршрутах пробежки в муниципалитетах организаторы сообщат позднее.