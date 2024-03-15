Наталья Комарова сделала свой выбор на избирательном участке в Ханты-Мансийске

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила избирательный участков №294 в Ханты-Мансийске и отдала свой голос на выборах президента. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

«На официальных встречах с югорчанами или уже в домашней обстановке (побывала в гостях у земляков как обходчик «ИнформУИКа») мы говорили о сплочении. О том, как важно быть каждому из нас вместе со своей страной. Пример такого сплочения увидела сейчас. С первых часов открытия на избирательных участках многолюдно. Люди приходят коллективами, командами, семьями. Главы городов и районов звонят, рассказывают о том, что граждане спешат проголосовать одними из первых», – поделилась глава.

Кроме того, Наталья Комарова встретила на избирательном участке многодетную семью Пуртовых: «Рада была встретить на своем участке моих знакомых – многодетную семью Пуртовых из Ханты-Мансийска, в которой шесть детей и уже пять внуков. Проголосовать пришли всей семьей. Самой младшей внучке Лизе завтра исполнится один месяц. Она присмотрела за взрослыми».

Напоминаем, что выборы президента РФ продлятся три дня – с 15 по 17 марта.