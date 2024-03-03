В Ханты-Мансийске прошли традиционные соревнования оленеводов. В конкурсе профессионального мастерства на кубок губернатора Югры приняли участие 30 спортсменов из 5 муниципалитетов. Чемпионом турнира среди мужчин стал Юрий Тарлин из Белоярского, среди женщин — Анастасия Комтина из Ханты-Мансийского района, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Спортсмены демонстрировали свои навыки сразу в нескольких дисциплинах: снаряжению и разбору оленьих упряжек, гонке на них, укладке и перевозке дров на нартах, метании тынзяна на хорей», - рассказали подробности в пресс-службе.

Участники соревнований также боролись за звание победителя в специальных номинациях: «Лучшее национальное жилище», «Лучшая национальная кухня», «Лучший традиционный костюм семьи», «Стойбищная семья-долгожитель!», «Многодетная оленеводческая семья».

23 марта в деревне Русскинская Сургутского района состоится традиционный съезд оленеводов, рыбаков и охотников. Мероприятие пройдет в 55 раз.