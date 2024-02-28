Съезд оленеводов, рыбаков и охотников пройдет в Русскинской в 55 раз

В деревне Русскинская Сургутского района 23 марта состоится традиционный съезд оленеводов, рыбаков и охотников. Мероприятие пройдет в 55 раз, задействуют четыре локации, пишет «Сургутская трибуна».

«Это озеро, где будут проходить спортивные мероприятия, связанные с гонками на оленях. Культурно-массовая программа и часть спортивных национальных состязаний пройдет на Событийной площади», – сообщили в администрации Сургутского района.

Главным мероприятием станут гонки на оленьих упряжках. В спортивную программу также войдут гонки на лыжах за оленями, бег в национальной одежде, перетягивание палки, национальная борьба, метание тынзяна на хорей.

Кроме того, гостей ждет культурно-массовая часть праздника. На событийной площади выступят творческие коллективы. В Центре досуга и творчества состоится кинопоказ. Будет работать ярмарка с национальными продуктами.