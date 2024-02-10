Врач рассказала, как метеозависимым югорчанам пережить резкие перепады температуры

Заместитель главного врача по терапии окружного кардиодиспансера Мария Франц рассказала «Вестнику», как метеозависимым югорчанам избежать негативных последствий при резких перепадах температуры. На следующей недели в регионе, согласно прогнозу синоптиков, ожидаются морозы до -38 градусов.

По словам медика, гипертоники и пациенты с ишемической болезнью сердца подвержены особому воздействию таких температурных перепадов из-за возможного повышения артериального давления и других негативных реакций.

«Я рекомендую всем не пропускать прием назначенных препаратов. Приверженность медикаментозной терапии влияет на прогноз и качество жизни, защищая человека от сердечно-сосудистой катастрофы», – сказала Мария Франц.

Также, по ее словам, следует регулярно контролировать артериальное давление и обращать внимание на изменения в организме, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью при появлении таких симптомов, как слабость, головокружение, одышка.