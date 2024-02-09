В ХМАО в ближайшие дни ожидаются 30-градусные морозы

В Югре в ближайшие дни похолодает до -27-38 градусов. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 10 февраля, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит -12-17 градусов, днем -7-12, местами до -17. Ожидается небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер северный.

В воскресенье, 11 февраля, синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшой снег местами в дневные часы. Ночью столбик термометра опустится до -18-23 градусов, при прояснениях до -27-32, днем ожидается -14-19 градусов, местами -21-26. Ветер подует с северо-запада.

В понедельник, 12 февраля, ожидается переменная облачность и небольшой снег местами. Ночью похолодает до -27-32 градусов, при прояснениях до -38, днем столбик термометра покажет -17-22 градуса, местами до -27. Ветер северо-западный.