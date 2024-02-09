В Сургутском районе в январе родились шесть двойняшек

В Сургутском районе в январе 2024 года родились 175 детей. На 20% больше, чем в январе 2023 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на данные ЗАГСа. На свет появились 98 мальчиков и 77 девочек. Среди них - шесть двойняшек. Восемь детей родились у представителей коренных малочисленных народов Севера.

«В январе 2024 года в Сургутском районе создали семью 36 пар. Всего в январе 2024 года в Сургутском районе зарегистрировано 383 актов гражданского состояния, на шесть процентов больше, чем годом ранее», – отметила начальник отдела ЗАГС Юлия Фролова.

Ранее сообщалось, что в Сургутском Центре охраны материнства и детства в январе родились 639 малышей. В 12 семьях на свет появились двойняшки.