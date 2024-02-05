В Сургутском Центре охраны материнства и детства подвели итоги января по рождаемости

В январе в Сургутском Центре охраны и материнства и детства родилось 639 малышей. За первый месяц 2024 года 12 семей стали счастливее вдвое − у них появились на свет двойняшки, рассказали в пресс-службе медучреждения.

«В январе 2024 года в Центре охраны материнства и детства родилось 639 малышей: 329 мальчиков и 310 девочек. Чтобы помочь малышам появиться на свет, врачи провели 140 операций кесарева сечения», − говорится в сообщении.

Медики отметили, что первыми новорожденными в новогоднюю ночь и в Рождество стали мальчики.