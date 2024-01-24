В Радужном расследуют уголовное дело об убийстве владельца продуктового магазина

В Радужном следователи возбудили уголовное дело об убийстве владельца продуктового магазина. В совершении преступления подозревается 29-летний житель города, сообщает телеграм-канал СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, днем 23 января 2024 года подозреваемый, находясь около подъезда жилого дома в 1 микрорайоне г. Радужный, по причине недавно произошедшей ссоры с владельцем продуктового магазина умышленно нанес мужчине множественные удары ножом», - сказано в сообщении.

Подозреваемый сбежал с места преступления, но вскоре его нашли и задержали.

Раненого мужчину обнаружили сотрудники Росгвардии. Потерпевшего доставили в городскую больницу, но спасти его не удалось.

Как пишет «Вестник», конфликт между владельцем магазина и покупателем завязался еще 18 января. По данным издания, бизнесмен обругал горожанина за попытку вернуть товар. Спустя пять дней тот выследил владельца магазина и ударил ножом в живот.