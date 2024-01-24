В Югре сотрудники Росгвардии оказали раненому мужчине помощь

В одном из подъездов жилого дома первого микрорайона в Радужном сотрудники Росгвардии оказали помощь истекающему кровью мужчине. Пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости.

«Экипаж группы задержания по радиоэфиру получил сообщение о том, что в одном из подъездов жилого дома первого микрорайона злоумышленник нанес несколько ножевых ранений в живот 50-летнему мужчине и скрылся с места преступления. Оперативно прибыв к месту происшествия, наряд вневедомственной охраны заметил истекающего кровью мужчину, лежащего на снегу», − сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Югре.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

Между тем подозреваемого вскоре задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.