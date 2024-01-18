Общественные наблюдатели в Югре готовы к выборам президента

На предстоящих в марте 2024 года выборах президента России в Югре будут работать более двух тысяч общественных наблюдателей. Об этом рассказала руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами и председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.

«Структура нашего штаба объединяет 2 тысячи 300 человек. Задача – обеспечить на всех избирательных участках в период дней голосования присутствие компетентных общественных наблюдателей. Сейчас идет активная фаза их подготовки. Образовательные семинары состоятся во всех муниципалитетах округа. Чтобы люди на избирательных участках были компетентны и осуществляли общественный контроль и обеспечивая прозрачность выборов», – отметила руководитель штаба.

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод подчеркнул, что вся деятельность штаба общественного наблюдения, а также региональных экспертов должна быть максимально открытой и публичной. Причем не только во время голосования, но и в дни подведения итогов.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Их победитель станет главой государства до 2030 года.