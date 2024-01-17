Свыше 5 тысяч доз вакцин от кори доставят в медучреждения ХМАО

В ХМАО поступило 5 290 доз вакцин против кори. В течение двух дней вакцины доставят во все медицинские учреждения округа, сообщили «Сургутской трибуне» в окружном департаменте здравоохранения.

«Для иммунизации против кори детей, недопривитых в 2023 году, в регион 27 декабря 2023 года поступил федеральный транш вакцин: вактривир (корь, краснуха, эпидпаротит) 4680 доз; дивакцина (корь, паротит) 610 доз. В течение двух дней вакцины доставлены во все медорганизации региона», – рассказали в ведомстве.

Ранее в Нижневартовске, где наблюдается рост заболеваемости корью, заработали корь-центры. Также в городе отменили массовые мероприятия в помещениях, а школы перешли на дистанционное обучение.