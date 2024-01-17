Корь-центры открыли в Нижневартовске из-за роста числа больных

В Нижневартовске открыли корь-центры из-за роста числа больных. В медицинских кабинетах наподобие тех, что работали в период пандемии коронавируса, наблюдают за больными и контактными лицами, в том числе с применением дистанционных технологий, сообщается на сайте Нижневартовской городской поликлиники.

«В поликлиниках Нижневартовска открыли корь-центры из-за распространения коревой инфекции среди взрослых в городе. Они организованы для работы с заболевшими и контактными пациентами в очагах», - говорится в сообщении.

Корь-центры работают в поликлиниках №1, 2 и 3. По всем вопросам можно также обращаться на горячую линию по телефону: 29-14-12.

Ранее сообщалось, что школы Нижневартовска с 9 по 21 января перешли на дистанционное обучение из-за роста числа случаев кори и ОРВИ среди детей. Также в городе отменили массовые мероприятия в помещениях.