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​Сургут лидирует в Югре по заболеваемости ковидом

Число заболевших ковидом в ХМАО выросло на четверть за неделю

​Сургут лидирует в Югре по заболеваемости ковидом
Фото: ru.freepik.com

В Югре за неделю с 9 по 15 января выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Заболеваемость выросла на четверть - неделей ранее было 122 новых заболевших.

Новые случаи заражения зарегистрировали в 20 муниципалитетах округа. Больше всего, как и прежде, в Сургуте - 76, а также в Сургутском (14) и Советском (9) районах. В других населенных пунктах и районах регионах зафиксировали от 1 до 8 новых заболевших ковидом.

«На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 - пневмония, у 1- бессимптомно. Контакт установлен в 163 случаях», - сообщает пресс-служба окружного правительства.

Вылечились за неделю с 9 по 15 января 386 человек, за весь период пандемии – 283 631 югорчанин. Умерли за весь период 2 624 пациента.


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              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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              ["_e":"CComponent":private]=>
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        }
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        NULL
      }
    }
  }
}
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