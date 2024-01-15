Число заболевших ковидом в ХМАО выросло на четверть за неделю

В Югре за неделю с 9 по 15 января выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Заболеваемость выросла на четверть - неделей ранее было 122 новых заболевших.

Новые случаи заражения зарегистрировали в 20 муниципалитетах округа. Больше всего, как и прежде, в Сургуте - 76, а также в Сургутском (14) и Советском (9) районах. В других населенных пунктах и районах регионах зафиксировали от 1 до 8 новых заболевших ковидом.

«На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 - пневмония, у 1- бессимптомно. Контакт установлен в 163 случаях», - сообщает пресс-служба окружного правительства.

Вылечились за неделю с 9 по 15 января 386 человек, за весь период пандемии – 283 631 югорчанин. Умерли за весь период 2 624 пациента.