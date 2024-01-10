122 новых заболевших ковидом выявили в Югре за первую неделю января

В ХМАО за неделю со 2 по 8 января выявили 122 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба окружного правительства. Больше всего новых заболевших в Сургуте - 61, Нефтеюганске - 8 и Нижневартовске - 6. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 5 новых случаев заражения за неделю.

На момент выявления у 118 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 - пневмония.

Выздоровели за период со 2 по 8 января 403 человека, за весь период пандемии - 283 245 югорчан. Умерли за весь период 2 624 пациента.

Заболеваемость ковидом в России сократилась на 56,4%. Пациенты стали реже попадать в больницы.