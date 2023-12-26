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Авиакомпании Югры снизили цены на перелеты после проверки ФАС

ФАС рекомендовала снизить цены на перелеты из ХМАО

Авиакомпании Югры снизили цены на перелеты после проверки ФАС
Фото: ru.freepik.com

Федеральная антимонопольная служба провела анализ 330 наиболее востребованных маршрутов в период новогодних праздников и рекомендовала снизить цены на билеты. Среди компаний с завышенной стоимостью оказались и перевозчики ХМАО, сообщают в официальном телеграм-канале ведомства.

«Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7% до 39% ценам», – говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее стало известно, что ледяной дождь парализовал работу аэропорта Сургута


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Сегодня в 11:46, просмотров: 112, комментариев: 0
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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              ["_m":"CComponent":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
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            [0]=>
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            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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            string(9) "afterSave"
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        }
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      }
    }
  }
}
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