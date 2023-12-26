Ледяной дождь в Сургуте доставил множество проблем горожанам

Автомобили, здания и даже люди покрылись хрустальной скорлупой из-за ледяного дождя в Сургуте. Аномальная погода превратила дороги и тротуары в сплошной каток. Горожане тщетно пытались дойти, или скорее доползти, до дома. Какие еще последствия принес ледяной дождь и как с этим пытаются справиться – в обзоре siapress.ru.

Транспортный коллапс

Ледяной дождь устроил транспортный коллапс в Сургуте. На дорогах появились многокилометровые пробки, а на развязке на Аэрофлотской машины и вовсе не могли подняться в горку.

Вчера жители Сургута даже пытались сдвинуть с места рейсовый автобус. Это произошло на улице Профсоюзов возле ТРЦ «Агора. Видео опубликовали в группе «К-ИНФОРМ».

Появилась также и фейковая информация о том, что в Сургуте отменили работу общественного транспорта. Однако в администрации опровергли эти сведения. «В социальных сетях фиксируем попытки разогнать фейк о том, что якобы в Сургуте отменили работу общественного транспорта в связи с погодными условиями. Это не соответствует действительности. Общественный транспорт в Сургуте работает, выполняет поставленные перед ним задачи. Оснований, чтобы прекращать работу общественного транспорта в текущих условиях нет», – говорится в сообщении.

За сутки в городе зарегистрировали семь ДТП, в которых один человек погиб и 11 – получили травмы, говорится в сводке Госавтоинспекции Сургута. Очевидцы сообщают о куче мелких аварий.

Парализовало не только дороги

В Сургуте из-за аномальный погоды была парализована и работа аэропорта. Некоторые рейсы до сих пор задержаны, говорится в онлайн-табло воздушной гавани.

«Уважаемые пассажиры, в связи с неблагоприятными метеоусловиями – замерзающие осадки, аэропорт Сургут работает по фактической погоде. Планируйте время выезда с учетом ситуации на дорогах, следите за временем вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта», – сообщили «Вестнику Сургутского района» в пресс-службе аэропорта.

Спасение оптимизмом

Непогода не заставила унывать жителей Сургута. Они устроили настоящий челлендж: стали разбивать лед на своих машинах. Видео опубликовали в телеграм-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Городские службы против погоды

Вечером, 25 декабря, на улицы Сургута вышли 25 единиц техники, которые начали активно обрабатывать участки дорог и тротуаров пескосоляной смесью. Для борьбы с гололедом мобилизованы усилия управляющих компаний, коммунальных служб. Работа продолжится в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В экстремально сложных условиях продолжается работа общественного транспорта. Несмотря на гололед и ряд аварийных ситуаций, автобусные перевозчики города делают все возможное и от них зависящее, чтобы транспортное сообщение сохранялось», – говорится в сообщении.

Между тем утром, 26 декабря, горожане отметили труд городских служб и поблагодарили за работу. «Хочу сказать спасибо коммунальным службам за то, как они быстро среагировали на лютый гололед. Вчера я домой с работы шла час и мысленно прощалась с жизнью на спусках/подъемах, сегодня спокойно дошла на работу за 20 минут — еще много, где скользко, но со вчерашним катком не сравнить», – поделилась читательница siapress.ru.

Сколько можно?

Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 26 и 27 декабря. Так что дороги снова может парализовать из-за льда.

«26 декабря местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-восточный 7–12 м/с, днем в отдельных районах порывы 15–17 м/с. Температура воздуха ночью -3,-8 °С, днем 0,-5 °С», – сообщили в «Вестнике» со ссылкой на «Обь-Иртышского управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В среду, 27 декабря, днем обещают от 0 до -5 °С.

А будет дистант?

Жители Сургута просят перевести детей на дистанционное обучение из-за аномальной погоды, которая продлится еще несколько дней. Об этом горожане сообщили под публикациями администрации.

«Большой вопрос к департаменту образования. Почему не перевели сегодня детей на дистанционное обучение? Дети как неваляшки, особенно маленькие, они просто не могут идти со своими рюкзаками! Дорога – ледяная!» – подчеркнула местная жительница в комментариях.

Некоторые предлагают перевести детей на «дистант» до конца года. «Переведите детей на дистант. До конца года уже, потому как улучшения погоды пока не предвидится. Ходить просто невозможно. На тротуарах жесть, про внутриквартальные проезды/проходы вообще молчу», – добавил сургутянин.

В то же время в школах поселка Белый Яр отменили очные занятия из-за экстремальной погоды, сообщает 86.ru.