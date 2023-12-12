​Югра готовится к выборам президента

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета, посвященного подготовке к предстоящим выборам президента Российской Федерации. Электоральное событие назначено на 17 марта 2024 года. В рамках заседания был утвержден план организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение законности и легитимности голосования.

«Это важнейшее политическое событие в жизни страны. Приоритет плана организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов Президента России, – обеспечение законности, легитимности выборов. От эффективности, слаженности нашей работы зависит обеспечение безопасности, равных условий для реализации избирательных прав для всех участников на протяжении всего избирательного процесса», – обратилась к участникам заседания Наталья Комарова.

В план включены меры по оказанию содействия территориальным избирательным комиссиям, обеспечения их необходимыми ресурсами для работы пунктов приема заявлений о голосовании, а также мероприятия по поддержанию комплексной безопасности электоральной процедуры.