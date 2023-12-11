Почти 2 тысячи новых заболевших ковидом выявили в Югре за неделю

В Югре за неделю с 5 по 11 декабря выявили 1 980 новых заболевших ковидом. Неделей ранее было 2 362 случая заражения.

Новые заболевшие зафиксированы во всех муниципалитетах Югры, сообщает пресс-служба правительства округа. Больше всего в Сургуте - 787, Нижневартовске - 217, Ханты-Мансийске - 120 и Урае - 105. В других муниципалитетах выявлено от 12 до 74 новых случаев заражения.

«На момент выявления у 1 950 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 - пневмония», - уточнили в пресс-службе.

Выздоровели от ковида за неделю 1 512 человек, за весь период пандемии 277 960 югорчан. Умерли за весь период в ХМАО 2 623 пациента.