Число умерших от коронавируса в ХМАО достигло 2 623 человек

В Югре за неделю с 28 ноября по 4 декабря выявили 2 362 новых заболевших коронавирусом. Неделей ранее было 2 372.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 22 муниципалитетах ХМАО, сообщает пресс-служба окружного правительства. Как и прежде, наибольшее число заболевших выявлено в Сургуте - 865, а также в Нижневартовске - 355, Ханты-Мансийске - 158, Мегионе - 129 и Кондинском районе - 113. В других муниципалитетах зафиксировано от 7 до 84 новых случаев заражения.

Также за неделю в ХМАО от коронавируса умер один пациент. Общее число жертв инфекции достигло 2 623 человек. Вылечились от ковида за неделю 2 067 пациентов, за весь период пандемии – 275 448 югорчан,