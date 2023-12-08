Размер Югорского семейного капитала вырастет до 177 тысяч рублей в 2024 году

Размер Югорского семейного капитала в 2024 году увеличится до 177 тысяч рублей. Получить его смогут семьи, в которых родился второй ребенок или последующие дети, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«С 2024 года получить Югорский семейный капитал смогут семьи, в которых родился второй ребенок или последующие дети. Кроме того, размер капитала установлен в 177 тысяч рублей с учетом индексации за 2021–2023 годы», - сказано в сообщении.

О том, что региональный семейный капитал в ХМАО начнут выплачивать со второго ребенка, а не с третьего, как сейчас, ранее сообщила губернатор Наталья Комарова.

Югорский семейный капитал - особая региональная выплата. Размер капитала сегодня составляет 150 тыс. рублей. Вложить деньги можно в покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы, медицинскую помощь, оплату газификации дома или квартиры. В 2023 году (пока югорский маткапитал еще действует на третьего и последующих детей) этой мерой поддержки воспользовались более 3,4 тысячи семей. Ожидается, что расширение категории получателей приведет к тому, что их количество в год превысит 9,6 тысячи.