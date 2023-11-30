Югорский семейный капитал начнут выдавать со второго ребенка

В Югре в 2024 году выплачивать региональный семейный капитал начнут со второго ребенка, а не с третьего, как сейчас. Кроме того, сумму проиндексируют, сообщила губернатор округа Наталья Комарова во время отчета о результатах деятельности правительства Югры за 2023 год и обращения к депутатам и жителям региона.

«Расширяем категорию получателей Югорского семейного капитала. Со следующего года будем предоставлять его при рождении второго и последующего детей и проиндексируем», — сказала глава региона.

Югорский семейный капитал особая региональная выплата. Размер капитала сегодня составляет 150 тыс. рублей, а с 1 января 2024 года повысится до 177 тыс. рублей. Вложить эти деньги можно в покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы, медицинскую помощь, оплату газификации дома или квартиры. В 2023 году (пока югорский маткапитал еще действует на третьего и последующих детей) этой мерой поддержки воспользовались более 3,4 тысячи семей. Ожидается, что расширение категории получателей приведет к тому, что количество получателей в год превысит 9,6 тысяч. Отметим, что выдача югорского маткапитала на второго ребенка — инициатива, предложенная одной из жительниц региона.

Поддержка семей — один из приоритетов правительтсва Югры. В 2024 году в автономном округе откроется первые специализированные МФЦ для семей, где нуждающиеся граждане могут получить помощь в режиме «одного окна».