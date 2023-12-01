Сургутский киберспортсмен попал в список молодых миллионеров журнала Forbes

21-летний Антон Шкредов из Сургута попал в традиционный рейтинг молодых миллионеров «30 до 30» журнала Forbes, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«21-летний киберспорсмен из Сургута Антон Шкредов, более известный под псевнодимом Dyrachyo, является одним из лучших игроков Dota 2. Парень выступает в составе команды Gaimin Gladiators, которая регулярно успешно участвует в престижных турнирах. Благодаря победам и медийной активности он заработал сотни тысяч долларов», - говорится в сообщении.

Антон Шкредов родился и вырос в Сургуте. Он со школьных лет увлекался компьютерными играми, а потому решил стать профессиональным игроком в Dota 2.

Ранее сообщалось, что Антон поднялся на 13 место в списке самых богатых российских игроков и занял 526 место в списке самых богатых киберспортсменов мира.