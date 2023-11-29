В ХМАО автоинспекторы помогли трактористу выбраться из кювета

В Белоярском районе ХМАО тракторист в ходе уборки снега улетел в кювет. Выбраться из снега транспортному средству помогли госавтоинспекторы.

Инцидент произошел минувшей ночью. Двое полицейских в ходе патрулирования заметили трактор, водитель которого пытался выехать из придорожной колеи. Тракторист пояснил, что очищал обочины от снега и съехал в кювет.

«Недолго думая, сотрудники Госавтоинспекции с помощью лебедки служебного автомобиля вытянули снегоуборочную технику на проезжую часть. Вскоре спецтранспорт вновь продолжил расчищать дороги. Водитель поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь», - рассказали подробности в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

Ранее полицейские помогли жительнице Перми, которая автостопом отправилась из Югры в родной город.