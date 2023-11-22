Югорские инспекторы помогли женщине, которая автостопом добиралась до Перми

В Нефтеюганском районе госавтоинспекторы помогли жительнице Перми, которая автостопом отправилась в родной город. Сотрудники ДПС Нияз Ягафаров и Александр Панченко заметили идущую по проезжей части женщину на трассе «Нефтеюганск – Сургут». Полицейские остановились и поинтересовались, что заставило ее в мороз идти пешком и все ли в порядке.

«В ходе беседы выяснилось, что гражданка работает в Югре вахтовым методом и следует из Нижневартовска в Пермь. В семье случилось несчастье, в связи с чем до дома было необходимо добраться в кратчайшие сроки, но ближайших рейсов до Перми не оказалось, поэтому она решила поехать автостопом», - рассказали в пресс-службе ОМВД по Нефтеюганску.

Инспекторы ДПС предложили женщине согреться в патрульном автомобилем, а сами стали искать попутный транспорт, который мог довезти ее до родного города. История завершилась благополучно, за что пермячка поблагодарила полицейских.

В полиции ХМАО напомнили, что в сложной ситуации или при ДТП необходимо звонить по телефону 112, который доступен даже при нулевом балансе.