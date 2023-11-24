Губернатор ХМАО не исключает, что в будущем нейросети могут заменить чиновников

Губернатор Югры Наталья Комарова не исключает, что часть чиновников в будущем можно заменить нейросетью. По ее мнению, времена меняются и требуют новых решений, поэтому большую часть аппарата власти впоследствии может сместить искусственный интеллект. Об этом пишет URA.RU.

«Есть президент - и хватит. А остальные другим делом занимаются. И вот тут эти технологии мне кажется были бы крайне полезны. Чтобы затем губернаторы ушли в эти сетки. Почему нет? Шутки шутками, но это направление, в котором нужно двигаться и освобождать от принятия решений или обслуживания людей», — поделилась глава ХМАО в ходе пресс-конференции на выставке «Россия» в Москве.