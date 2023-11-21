В Югре с нового года вырастет взнос за капремонт

В Югре взносы за капремонт вырастут на 5% в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал директор регионального департамента строительства Матвей Каров.

Минимальный размер взноса за квадратный метр в панельной пятиэтажке и других многоквартирных домах без лифта составит 15,69 рублей, в панельном доме с лифтом 18,01 рублей. В кирпичных и монолитно-каркасных жилых домах размер взносов ниже. В зданиях без лифта они составляют 13,95 рублей за квадратный метр, с лифтом – 16,06 рублей.

Напомним, что ранее стало известно о возможном повышении платы за ЖКУ почти на 10% с нового года в ХМАО.