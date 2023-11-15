СФР опубликовал статистику югорских отцов, что вышли в декрет

В этом году в Югре 559 мужчин находятся в отпуске по уходу за родившимся ребенком. Пока папа ухаживает за малышом, Социальный фонд ежемесячно выплачивает родителю пособие в размере 40% среднего заработка. Средства предоставляются до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года. В этом году минимальный размер пособия по уходу составляет 8,6 тысяч рублей в месяц, максимальный – 33,2 тысячи рублей.

«Отец может осуществлять уход за ребенком, если супруга, например, не стала полностью использовать положенный декрет и вышла на работу. Чтобы оформить отпуск по уходу, папа подает соответствующее заявление на работе. Раньше к нему нужно было приложить пакет документов, включая копию свидетельства о рождении малыша, справку о том, что мама не получает пособие по уходу, и справку о доходах отца с предыдущего места работы. Сегодня такие сведения предоставлять не нужно, поскольку Социальный фонд самостоятельно получает соответствующую информацию по межведомственному взаимодействию», – сообщили в региональном отделении СФР.

Согласно действующим правилам, время отпуска учитывается папе в стаж, а также формирует его пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком. Если папа сидит с третьим или четвертым ребенком, это дает 5,4 коэффициента. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально.