В Югре утверждено инвестиционное послание губернатора на 2024 год

Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание правительства региона, на котором было одобрено инвестиционное послание на 2024 год. Документ призван создать устойчивый и благоприятный климат для ведения бизнеса, чтобы способствовать притоку инвестиций в экономику автономного округа.

По словам заместителя губернатора Югры и директора департамента экономического развития Сергея Афанасьева, инвестпослание включает в себя отчет за 2023 год и приоритеты инвестполитики на 2024 год. «Документ подготовлен в соответствии с региональным инвестиционным стандартом в целях повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов автономного округа и субъектов инвестиционной деятельности, формирования комфортного и устойчивого инвестиционного климата», – подчеркнул Афанасьев.

В свою очередь, Наталья Комарова назвала одним из ключевых достижений 2023 года объем инвестиций в основной капитал, который остался на уровне 1,4 триллиона рублей, не уступая показателям предыдущего года. Также было заключено первое в России региональное соглашение о защите и поощрении капиталовложений для проекта «Создание производственного комплекса по выпуску фасонного проката мощностью 100 тысяч тонн в год» (соответствующий завод строится в Сургуте), а также создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Нягань».

«Приоритет инвестиционной политики региона на 2024 год – повышение качества жизни югорчан за счет формирования «Экономики предложения», основанной на инновациях, клиентоцентричности, высокой производительности и цифровизации», – прокомментировала Наталья Комарова.

Отчет правительства Югры о работе в 2023 году, инвестиционное послание, а также обращение к депутатам и жителям региона Наталья Комарова озвучит на заседании думы округа в конце ноября.