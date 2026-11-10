В Тюменской области начался отбор на третий поток программы «Время героев»

По решению президента России Владимира Путина начался отбор на третий поток федеральной кадровой программы «Время героев». В этот раз принять участие смогут ветераны и действующие участники специальной военной операции, у которых пока нет законченного высшего образования, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Кандидаты должны быть гражданами России, иметь среднее общее или среднее профессиональное образование либо незаконченное высшее. Прием заявок продлится до 12:00 по московскому времени 25 января 2027 года на официальном сайте времягероев.рф. Участникам необходимо создать личный кабинет, заполнить анкету и написать эссе. Следующим этапом станет тестирование. Для него в регионах организуют 95 пунктов дистанционной оценки, в том числе вблизи районов проведения специальной военной операции. При рассмотрении кандидатур будут учитывать воинские заслуги.

Обучение рассчитано на три года вместо стандартных четырех. Первые полтора года участники будут проходить интенсивную теоретическую подготовку в Президентской академии, после чего продолжат учебу в очно-заочном формате. По итогам курса выпускники получат дипломы государственного образца и смогут применить полученные знания на гражданской и государственной службе.

«Необходимо создавать условия, чтобы и те военнослужащие, у которых нет диплома, тоже могли реализовать себя на гражданской службе», – подчеркнул Александр Моор. Губернатор призвал земляков воспользоваться новой возможностью и проявить себя.

Тюменская область уже представлена в предыдущих потоках президентской программы. Кавалер трех орденов Мужества Виктор Квасов сейчас работает заместителем директора регионального департамента молодежной политики. Награжденный тремя орденами Мужества и медалью «За отвагу» капитан ВДВ Евгений Кочергин стал участником второго потока и продолжает стажировку.

В регионе также действует «Боевой кадровый резерв Тюменской области» – местный аналог программы «Время героев». Ранее siapress.ru сообщал, что его участники проходят образовательные модули и стажировки, изучают государственное и муниципальное управление, а для каждого ветерана формируется индивидуальная траектория профессионального развития.