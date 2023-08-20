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​В начале рабочей недели в ХМАО будет облачно и умеренно тепло

До 20 градусов прогреется воздух в ХМАО в первые дни рабочей недели

​В начале рабочей недели в ХМАО будет облачно и умеренно тепло
Фото: ru.freepik.com

В первые дни новой рабочей недели в Югре ожидается облачная и умеренно теплая погода.

Как сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в понедельник, 21 августа, температура воздуха составит +6+11 градусов, при прояснениях до +1 градуса, днем потеплеет до +15+20 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный.

Во вторник и среду, 22 и 23 августа, синоптики прогнозируют +5+10 градусов ночью и +13+18 градусов днем. Днем будет облачно с прояснениями, повсеместно пройдет кратковременный дождь. Ветер южный с порывами до 14 м/с.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 64, комментариев: 0
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